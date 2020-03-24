Азы покера: 3-бет

В последние годы покер очень быстро эволюционирует, а представителям классической школы все труднее противостоять молодым и наглым. Один из эффективных приемов современного покера – умелое использование ставки 3-бет.

3-бет простыми словами – это рирэйз, повышение первого рейза. Очевидно, что в большинстве случаев этот прием применяет игрок с очень сильной рукой. Своим 3-бетом он пытается сузить круг соперников, или же нарастить банк, имея хорошие перспективы на победу.

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В то же время, 3-бет является эффективным оружием против тайтовых оппонентов, на такую ​​ставку будут отвечать нечасто. В этом случае 3-бет можно применять и с широким диапазоном рук. Конечно, для использования блефового 3-бета нужно умение читать оппонента и эффективно оперировать статистикой.

Логично, что следующим рейзом после ставки 3-бет будет 4-бет, а дальше и 5-бет. В таком случае есть большая вероятность стать свидетелями кулера.