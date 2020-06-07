Патриарх игры и один из основателей Всемирной серии покера Дойл Брансон на своем гигантском профессиональном пути попадал во множество забавных ситуаций. От некоторых историй "Великого папы" аж дух перехватывает, а в другие даже сложно поверить.

Легендарный американец, которому скоро стукнет 87 лет, любит вспоминать времена боевой покерной славы и предостерегать новое поколение от повторения ошибок его молодости. Так, в одной из своих книг Дойл Брансон рассказал о длительной покерной сессии, которая стоила жизни одному из его оппонентов.



Покер в 70-е годы 20-го века. Фото: wikipedia

В те времена, а речь о 70-80-х годах прошлого века, Брансон и компания могли несколько дней подряд не вставать из-за покерного стола в Лас-Вегасе. В одной из таких марафонских сессий игрок по имени Верджил переоценил собственные физические возможности. Изнурительную игру покерист разбавлял солидными дозами алкоголя. И после очередного бокала виски, упал замертво на стол. Верджилу было всего около 50 лет, вспоминает Дойл Брансон. Но сердце игрока не выдержало заоблачных нагрузок.

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Очевидно, что покер и алкоголь вещи несовместимые. Впрочем многие покеристы даже в наши дни не садятся за стол без своеобразного допинга. На большинстве "живых" покерных серий регламентом не запрещено выпивать прямо во время турниров и кэш-игры. Что, кроме вреда для здоровья, может существенно ударить по кошельку.

Финский профессионал Илари Сахамис когда-то навеселе проиграл за одну сессию более 3 миллионов долларов. А вот американский покерист Роджер Теска, за свою страсть к крепкому, даже прозвище получил "Пьяный мастер".