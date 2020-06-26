Жизненные истории от легенды покера Дойла Брансона, несмотря на свою давность, актуальны и сегодня. В одной из своих книг американец поделился криминальным сюжетом, который едва не стоил ему жизни.

Около 60 лет назад, вспоминает Дойл Брансон, он с компаньоном по имени Ред направлялись на дорогую кэш-игру в Амарилло. По дороге молодые покеристы заскочили перекусить в придорожное кафе. Партнер Дойла, парень дерзкий и надменный, попытался произвести впечатление на официантку, похваставшись толстенной пачкой денег. Это был весь их банкролл – 5 000 долларов.

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На девушку Ред впечатление не произвел, зато заинтересовал молодых людей, которые сидели неподалеку. Не успели покеристы отъехать от кафе и нескольких километров, как стали жертвами банального грабежа. С авто Брансона поравнялся другой автомобиль, из бокового стекла которого выглянул револьвер. Поэтому покеристы распрощались со своим банкроллом, даже не сев за покерный стол.



Байки от дедушки Брансона. Фото: Poker Central

К счастью, у Дойла с Редом был небольшой тайник, а 550 долларов, которые в нем оставались, жертвы грабежа решили разыграть в покер. Победитель единственной раздачи в открытую забирал 500 баксов на игру, неудачник же получал только 50 долларов на дорогу домой. Фортуна в итоге улыбнулась тому, кто этого больше заслуживал. Надменный Ред сел на автобус, а Дойл, в конце концов, приумножил скромный банкролл, продолжив путь к статусу легенды покера.