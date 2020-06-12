Живая легенда покера Дойл Брансон продолжает делиться историями из своей долгой карьеры, едва ли не каждая из которых – готовый сценарий для кино.

Недавно Брансон признался, что из 65 лет активной игры в покер, 64 были завершены с положительным балансом. А вот к единственному неудачному году больше всего причастен его лучший друг.

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Дело было во время одной из серий WSOP. Ведущим игрокам было мало турнриров, поэтому паузы между соревнованиями они заполняли кэш-игрой по высоким ставкам ... очень высоким ставкам. Именно в таких играх Брансон проиграл сразу 6 миллионов долларов. Львиную долю этих денег выиграл один из лучших друзей Дойла Чип Риз, которого сам Брансон называет лучшим покеристом в истории. Риз, к сожалению, умер в 2007 году.

Один из подписчиков Дойла предположил, что проигрыш шести миллионов долларов, вероятно, одно из худших покерных воспоминаний игрока. Впрочем, 86-летний профессионал заверил, что это далеко не так.

В частности, в начале своей карьеры Дойл стал свидетелем того, как за его столом застрелили другого игрока. По словам Брансона, он и все покеристы, которые были в зале, сделали все, чтобы убежать оттуда как можно быстрее и как можно дальше.