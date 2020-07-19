Легенда покера Дойл Брансон так давно знаком с интеллектуальной игрой, что застал еще те времена, когда участники не соблюдали элементарных правил. Двукратный чемпион мира поделился поучительной историей, которая случилась почти шестьдесят лет назад.

В далеком 1962 году еще молодой Дойл Брансон частенько наведывался в гости к организатору домашних покерных баталий Кену. И однажды в комфортные посиделки местных регуляров вмешался новичок по имени Херб. Парень был настолько придирчивым, что обращал внимание буквально на каждую деталь, которая не вписывалась в его понимание игры.

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Херб, прежде всего, возмутился тем, что его посадили за стол на первое попавшееся свободное место. Дерзкий новоприбывший тут же потребовал, чтобы позиции за столом определялись путем слепого жребия.

Оппоненты Херба, скрипя зубами, согласились. Но это было только начало. Впоследствии Херб обратил внимание на якобы некорректные ставки соперников. Молодой реформатор предложил нарисовать на столе мелом линию, которая будет фиксировать, сделал игрок ставку или нет. Старожилы пошли и на эту уступку, предоставив Хербу полный карт-бланш для действий.



Правила покера. Фото: nlop.com

Парень продолжал "выносить соперникам мозги" и превратил комфортный покерный вечер в невыносимое испытание. В итоге, в следующей сессии "Четкому Хербу", именно такое он получил прозвище, никто не составил компании.

Несмотря на все, именно без таких придирчив игроков как Херб, покер не стал бы дисциплиной номер один среди ценителей интеллектуальных игр. Ведь, как и в любом спорте, правила – превыше всего. Даже если это касается домашних посиделок в компании друзей.