Баттон – самая выгодная позиция за покерным столом

Баттон — это позиция за столом перед малым и большим блайндами. Такое расположение совершенно небезосновательно считается выгодным.

Кнопка "баттон" или "дилер" переходит к тому игроку, очередь которого сдавать карты. Понятно, что во время игры онлайн и в живых турнирах покеристы этим не занимаются. Но кнопка не потеряла свою актуальность. Ею обозначают игроков с малым и большим блайндами — они находятся слева от кнопки.

А покерист напротив которого лежит этот маркер имеет несколько привилегированную позицию по сравнению с другими. Причем преимущество баттона профессионалы считают не номинальным, а очень даже значительным.

Суть в том, что покерист может увидеть как сыграло большинство его конкурентов и конвертировать эту информацию в правильное решение. Например, если все или по крайней мере подавляющее большинство соперников сбросили карты, то профессионалы обычно делают агрессивный рейз. Ведь, как минимум, конкурентов за банк будет немного. А, как максимум, можно и "украсть" блайнды, напугав оппонентов.



Позиция в покере. Фото: Poker4you

Еще одним преимуществом позиции баттон есть возможность сохранить фишки, вовремя сбросив даже неплохие карты. Скажем, когда до вас уже було несколько крупных агрессивных рейзов. Тогда вероятность, что у соперников сильные "руки", очень высокая. Так что, если у вас нет высокой пары, то есть смысл перестраховаться.

И если предшественники за столом не устроили каких-либо чрезвычайно жестких разборок, то на баттоне классные покеристы разыгрывают очень широкий арсенал рук. Подходят с этой позиции сравнительно нечасто. Зато блефуют — довольно регулярно.

Еще одним чрезвычайно важным плюсом баттона является то, что после флопа у вас всегда будет последнее слово. А значит и возможность принимать решения, проанализировав действия конкурентов.