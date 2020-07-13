Белорусский покерист Роман "Acrogum" Афанасенко стал первым не американским игроком, которому удалось завоевать чемпионский браслет WSOP Online 2020.

Афанасенко, к слову, только третий в истории представитель Беларуси, которому удалось получить титул самой престижной покерной серии планеты. В 2016-м браслет WSOP завоевал Василий Фирсов, а Алексей Болотин имеет в своем активе аж два таких трофея, завоеванные в 2009-м и 2014-м годах.

Читайте также: 70-летний дедушка впервые сыграл в онлайне и выиграл 188 тысяч долларов

Возвращаясь к Афанасенко: свой браслет он выиграл в 11-м событии нынешней Мировой серии – турботурнире по Безлимитному Холдему 6-max, с бай-ином 500 долларов. В борьбу за трофей вступило 1 691 покеристов, которые сгенерировали призовой фонд в 760 950 долларов.

За финальным столом "Acrogum" был единственным, кто не представлял США, но это не помешало ему победить. В хедз-апе Роман обыграл успешного профессионала и обладателя браслета WSOP Чэнса Корнута.

Кроме браслета, самому белорусу достались 128 601 доллар призовых, и это чуть больше, чем Роман до сих пор выигрывал за всю карьеру, правда в живых турнирах.