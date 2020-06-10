Белорусский покерист Виктор Малиновский победил многих звездных игроков в онлайн-турнире хайроллеров.

Бай-ин в соревнование стоил 25,5 тысяч долларов. Полсотни входов гарантировали солидный призовой фонд в более чем один миллион "баксов".

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Большие деньги привлекли больших покеристов. Например, на шестой строчке вылетел Джастин Бономо. Он заработал 62 тысячи долларов. Далее с дистанции сошли Ник Шульман (81 тысяча долларов) и Мэтью Вуд (121 тысяча долларов). Тройку лучших замкнул Джузеппе Ядесарниа — 190 тысяч "баксов".

А в решающем хэдз-апе встретились Малиновский и Стив О'Двайер. В решающей раздаче пара восьмерок белоруса победила туз-валет Стива. О'Двайер пополнил свой счет на почти 300 тысяч "зеленых". Виктор Малиновский получил 443 тысячи долларов.

Таким образом белорус, выступающий под немецким флагом, подтвердил реноме звезды онлайна. В живых турнирах его увидишь нечасто (всего 800 тысяч долларов призовых за карьеру), а вот в интернете он такие деньги может и за неделю заработать. Виктор утверждает, что начинал свой покерный путь с фрироллов и никогда не делал депозит, а значит, он добрался до вершин онлайн-покера без финансовых взносов.

Малиновский играет очень много. И не только турниры, но и кэш-игры. Поэтому точная сумма, которую он заработал в онлайн-покере, неизвестна.