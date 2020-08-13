Виктор Малиновский, который начал успешную покерную карьеру, поднявшись с фрироллов, выиграл крупнейший банк в кэш-игре в Холдем, который когда-либо фиксировали в онлайне.

На пару с Майклом Адамо (8,3 миллиона долларов призовых в онлайне) Малиновский сражался в частной кэш-игре на лимитах 500/1000 долларов с анте 1000 долларов. В одной из раздач на "сухой" доске соперники разогнали банк до невероятных 842 438 долларов. А после шоудауна все деньги отправились на бокс Малиновского – его карманные тузы устояли против королей Адамо.

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Это новый рекорд для Безлимитного Холдема за виртуальными столами. Предыдущее достижение принадлежало Тому Двану, который в 2008 году занес в одной раздаче почти 724 тысячи долларов. Что касается абсолютного рекорда, здесь пальма первенства за Патриком Антониусом. В другой разновидности игры – Пот-Лимит Омахе – финский регуляр выиграл банк 1 356 947 долларов, проучив дерзкого Виктора Блома.