Белорус выиграл покерный турнир за 50 000 долларов

Наиболее успешный игрок из пост-советского пространства Никита Бодяковский пополнил свой банкрол на 765 000 долларов. Белорус не имел равных в одном из турниров серии супер хайроллеров в Сочи.

Турнир по классическому безлимитному Холдему, несмотря на огромный бай-ин – 50 000 долларов, собрал 45 участников. Впрочем только семи двухдневные соревнования позволили заработать. В призовую зону, в частности, попали братья Люк и Сэм Гринвуды и знаменитый американский регуляр Кари Кац.

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А титул в хэдз-апе разыграли россиянин Артур Мартиросян и белорус Никита Бодяковский. Победу одержал более опытный игрок. В решающей раздаче Бодяковский "переехал" трипс шестерок соперника, докупив на ривере червовый флеш.

Главный приз в 765 тысяч долларов позволил белорусу приблизиться к отметке в 27 миллионов карьерных достижений (16-й в списке самых успешных покеристов всех времен). Для Мартиросяна, который только делает первые шаги в "живом" покере, приз – 495 000 долларов – сейчас самый большой в карьере.