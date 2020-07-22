Звездный белорусский покерист Никита Бодяковский раздал кучу ценных советов новичкам.

Бодяковский занимает тринадцатую строчку в рейтинге самых успешных игроков в истории. В живых турнирах он уже заработал 28,5 миллиона долларов. В интернете Никита также выступает активно и очень успешно.

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Советы звездного покериста очень важны для начинающих, поэтому неудивительно, что вопросов у любителей покера было немало. Своими мыслями Бодяковский делился в инстаграме GipsyTeam.

В частности, белорус посоветовал делать первые шаги к профессиональному покеру не самостоятельно, а вместе с единомышленниками. Например, обратившись за помощью к какой-то школе игры. Также в начале своего пути, на низких лимитах, Никита советует участвовать в турнирах, а не кэш-играх.

При переходе из офлайна в живые соревнования, Бодяковский рекомендует начать с комфортных ставок, чтобы не чувствовать дополнительное давление. А еще стараться не разговаривать во время раздач, вести себя одинаково и следить за дыханием.

Также Никита рассказал о своем дебюте в живом покере. Это было в Киеве в 2010 году. Тогда Бодяковский занял четвертое место и заработал 5,6 тысячи долларов.