Любовь профессиональных покеристов к разнообразным пари давно не секрет. Из-за отсутствия живых турниров таких споров немного поубавилось, но главное, как известно, желание.

Вот и знаменитый французский профи Бертран "Elky" Гроспелье и самый прибыльный немецкий турнирный игрок Федор Хольц во время одного из турниров WSOP-C Online поспорили на то, кто сможет пройти дальше.

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Гроспелье вылетел быстрее, поэтому ему пришлось выполнять желание оппонента. Наказание для "Elky" выбирали голосованием в соцсетях. Среди вариантов были:

Покрасить волосы

Надеть костюм в обтяжку

Сделать макияж

Сыграть MTT-турнир наслепо

38% голосов досталось последнему варианту, так что Бертрану пришлось играть турнир за 50 долларов, не видя своих карт! Собственные старания француз стримил в Twich, при этом зрители имели возможность видеть его карты. Однажды они стали свидетелями того, как "Elky" выбросил ручные АА до флопа, не осознавая что делает.

Участие в турнире приняли 262 покериста, а в призовую зону попадали 44. Гроспелье вылетел 64-м. Поэтому, хоть и не попал в призы, несмотря на обстоятельства – результат очень достойный.