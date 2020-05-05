Бесплатные турниры с большими призами. Как заработать свой первый капитал в покере

Украинский покерный рум PokerMatch – одно из лучших мест для изучения покера и старта карьеры. Для всех начинающих игроков, рум подготовил большое разнообразие бесплатных турниров, в которых можно выиграть реальные деньги.

Открыв турнирное лобби PokerMatch, просто невозможно не заметить ближайший фриролл, так как они стартуют практически каждые полчаса в течение всех суток, а их гарантии составляют 100 000 гривен! Эти турниры разделены на четыре категории: регулярные фрироллы, бесплатные турниры для пользователей соцсетей, стрим-фрироллы и специальные фрироллы к акциям.

Регулярные фрироллы (Daily Freerolls)

В этом случае название говорит само за себя, так как если вы намерены построить банкролл с помощью бесплатных турниров, Daily Freerolls станут лучшим решением. 51 турнир с гарантиями до 10 000 гривен равномерно распределен по суточному расписанию, благодаря чему настойчивые новички могут распланировать свой игровой день и заработать первый покерный капитал.

Читайте также: Море майских акций на PokerMatch! Миллионы призовых гривен для игроков!

Турниры для пользователей соцсетей (Weekly Social Freerolls)

Кроме полезной и интересной информации, официальные страницы PokerMatch в Facebook, Telegram или Instagram могут стать источником выгоды, поскольку на них можно найти пароли на специальные турниры Weekly Social Freerolls. Эти бесплатные турниры проходят по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям с 15:00. Пароли на них вы всегда сможете найти в соответствующем сообществе или на сайте PokerMatch!

Акционные фрироллы (Promo Freerolls)

Турниры Promo Freerolls могут бросить вызов даже опытным игрокам, поскольку в них участвуют те покеристы, которые выполнили задания соответствующих акций, например "Дневник регуляра" или "Дневник микрорегуляра". Но даже несмотря на достаточно высокую конкуренцию, эти турниры могут мгновенно сделать банкролл новичку, ведь их призовой фонд достигает 100 000 гривен!

Список акций постоянно пополняется, и на этот раз игроки могут заработать первые покерные деньги в специальных фрироллах Marathon – в майской акции с общим призовым фондом более 1 400 000 гривен! Интересной особенностью этих ивентов является расширенная зона выплат, куда могут пройти 20 человек. Кроме денежного вознаграждения, счастливчики получают полное страхование ребаев и аддонов! Заинтригован? Переходи на официальную страницу PokerMatch, посвященную этим фрироллам!

Стрим-фрироллы (Stream Freerolls)

Стрим-фрироллы – отличная возможность не только заработать реальные денежные награды, но и перенять покерные навыки у профессиональных игроков! Амбассадоры и стримеры PokerMatch гарантируют хорошее настроение и незабываемые впечатления! Stream Freerolls стартуют ежедневно в 21:00, а пароли на них стримеры назовут во время эфиров на Twitch-канале покер-рума.

Узнать расписание всех бесплатных турниров можно на этой странице!

Увлекательный мир спортивного покера не так далек, как может показаться. Регистрируйтесь на PokerMatch и мгновенно получите до 2 500 грн на свой счет!

Скачивайте удобное приложение PokerMatch в App Store прямо сейчас и побеждайте, играя в покер!