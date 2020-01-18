"Безлимитный" Джек Ури, или прапрадед за покерным столом

За свою историю покер воспитал немало легенд игры, людей с уникальными и впечатляющими результатами. Но от достижения Джека Ури аж челюсть отвисает. Американец принял участие в чемпионате мира по покеру в возрасте 97-ми лет!

Джек Ури вышел на пенсию в 1978 году, впрочем от покера отдыхать не спешил. Американец регулярно участвовал в главном событии Всемирной серии покера. И речь не о 80-х годах прошлого века. Почтенный дедушка, а точнее прапрадедушка, выступал на одном из самых изнурительных турниров уже в нулевых.

На WSOP 2010 года Джек Ури установил потрясающее достижение, бросив вызов молодым и амбициозным в 97 лет и побил свой же прошлогодний рекорд. До призовой зоны американец не добрался, но, видимо, навсегда вписал свое имя в историю покера, как самый старший участник чемпионата мира.

Через несколько месяцев после WSOP-2010 Джек Ури покинул этот мир, но еще долго будет оставаться вдохновителем для многих возрастных игроков.