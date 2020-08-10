В одном из самых престижных турниров нынешней Мировой серии покера, хедз-ап ивенте со стартовым взносом 10 000 долларов, определилась финальная четверка.

За развитием событий в турнире $10K Heads-Up Championship следит весь покерный мир, поскольку в нем традиционно принимают участие сильнейшие хайроллеры и самые богатые бизнесмены.

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Этот год не стал исключением. В турнире зарегистрировались такие именитые игроки, как Даниэль Негреану, Бертран Гроспелье, Эрик Сайдел, а конкуренцию им составляли представители новой волны онлайн-профессионалов, самым сильным из которых был россиянин Стефан "Stefan11222" Бураков. Засветился в этой солидной компании и эпатажный Дэн Билзерян.

Но покер снова доказал, что первые места не всегда достаются легендам. Никто из вышеперечисленных не вышел в заключительную стадию!

Первым зарезервировал место в финале двукратный обладатель браслетов WSOP Майкл Адда, который катком прошелся по своим соперникам. Именно он отправил на скамейку запасных француза Бертрана "ElkY" Гроспелье. С Майклом сразится постоянный участник самых дорогих покерных турниров, британец Ли Чжан. Он продемонстрировал великолепную игру и выбил из ивента Негреану и Эрика Сайдела.

Но наиболее впечатляющий бой показал еще один топ-игрок Дэвид Питерс. В течение четырех часов американец играл с легендой онлайна Стефаном Бураковым и сумел победить. При том, что в какой-то момент в его стеке оставалось только два блайнда! Вот это камбэк!

Соперницей Дэвида в полуфинале станет канадская стримерша Алисса Макдональд, на счету которой пока только 6000 долларов призовых. Очевидно, ее навыки невозможно сравнить с невероятным опытом того же Питерса, но у любого покерного игрока всегда есть шанс на победу! Многочисленная армия болельщиков Алиссы уверена в том, что красавица-покеристка все же сможет завоевать браслет.

Финальный этап турнира стартует в следующую субботу, 15 августа.