Битва покерных миллионеров: турниры за 25 тысяч долларов и дороже

В Сочи кипят страсти на серии суперхайроллеров. Покерные толстосумы разыграли первые титулы в турнирах с бай-ином в 25 тысяч долларов.

58 покеристов инвестировали круглую сумму в турнир по классическому техасскому холдему и в итоге призовой фонд составил 1 450 000 долларов. В призовую зону попали лишь 9 игроков и здесь что не имя – покерная знаменитость. Не зря протирали штаны в течение двух дней, в частности, Фил Айви, Пол Фуа, Тимоти Адамс. А трофей и 435 000 долларов достались еще одной звезде игры англичанину Сэму Трикету, который за карьеру насобирал уже почти 22 миллиона долларов призовыми.

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Куда более скромные результаты в экзотического испанца Хэ Джанга. Собственно, победа на турнире Техас 6+ за 25 000 долларов – самый большой успех в его карьере. Испанец обошел 41 оппонента, за что получил вознаграждение в 378 000 долларов. В призовую зону на этот раз попали только шестеро, а замкнул ITM один из лучших игроков современности британец Стивен Чидвик.