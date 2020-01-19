Битва поколений: самый старший и самый молодой чемпионы мира по покеру

Не секрет, что у покера нет возрастных границ, если вы, конечно, уже вступили в совершеннолетие. Высокий уровень игры можно демонстрировать и в почтенном возрасте.

Джонни Мосс (выиграл WSOP Main Event в 66 лет)

Один из патриархов игры Джонни Мосс стоял у истоков Чемпионата Мира по покеру, как окрестили Главное Событие Всемирной серии. Именно "Великому дедушке покера" достался первый титул чемпиона. Правда тогда, в далеком 1970 году, трофей не разыгрывали, а признали лучшим на планете наиболее искусного игрока.

Читайте также: "Безлимитный" Джек Ури, или прапрадед за покерным столом

Джонни Мосс доказал это через год уже в конкурентной борьбе. А в 1974 году снова не имел равных в WSOP Main Event. Трофей знаменитый американец завоевал незадолго до своего 67-го дня рождения, что является возрастным рекордом Чемпионатов Мира.



Джонни Мосс. Фото: WSOP

В том турнире приняли участие шестнадцать участников, а чемпиону достались солидные на то время призовые – 160 000 долларов. Всего в активе Джонни Мосса более 1 250 000 долларов турнирных достижений и 8 титулов WSOP в различных покерных дисциплинах.

Джозеф Када (выиграл WSOP Main Event в 21 год)

Свой последний браслет Джонни Мосс примерял в 1988 году, а за несколько месяцев до этого родился еще один будущий рекордсмен Чемпионата Мира. Джо Када увлекался покером с ранних лет, но американские законы не пускали парня на главный турнир на планете в 2009 году.



Джо Када. Фото: WSOP

В конце концов, уже с первой попытки амбициозный дебютант реализовал главную покерную мечту. Джо Када оставил за спиной почти 6,5 тысяч соперников и завоевал браслет WSOP Main Event за несколько дней до своего 22-го дня рождения. Вознаграждение для самого молодого Чемпиона Мира по покеру – фантастические 8,5 миллионов долларов.

Джо Када продолжает успешно выступать до сих пор. В его коллекции уже четыре браслета WSOP в различных дисциплинах, а сумма общих призовых превышает 14 миллионов долларов.