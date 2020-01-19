Бизнесмен-покерист подарил себе на юбилей полмиллиона долларов

Один из наиболее успешных покерных игроков всех времен Кэри Кац выиграл 492 000 долларов незадолго до своего 50-летия.

Американский бизнесмен остановился за шаг от победы на турнире хайроллеров в рамках австралийской покерной серии Aussie Millions. За участие в каждом ивенте пришлось выложить почти 35 тысяч американских долларов. Организаторы, в конце концов, зафиксировали 82 входа в турнир, а призовой фонд составил более 2,7 миллиона.



Чемпион турнира Майкл Адамо. Фото: pokernews

На трофей в итоге претендовали немало известных профессионалов. Кроме Кэри Каца, за финальным столом сыграли Эрик Сайдел, Сэм Гринвуд и Тимоти Адамс. Впрочем переиграть опытного американца в хедз-апе суждено хозяину турнира Майклу Адамо. В придачу к чемпионскому кольцу австралиец получил 738 000 долларов призовыми.

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Кэри Кац, заработав почти полмиллиона, уже накопил за карьеру призовыми более 26 миллионов долларов. Американский бизнесмен находится на 15-й строчке самых успешных оффлайн игроков всех времен.