Блайнд в квадрате: страдл в покере

Этот покерный прием применяют в "живой" кэш-игре, но часто практического применения страдлу нет. Двойной блайнд, как правило, бьет по карману того, кто использует эту опцию.

Страдл ставят на префлопе еще до того, как игроки увидели свои собственные карты. Возможность нарастить стартовый банк получает игрок, который сидит сразу после большого блайнда. Размер страдла вдвое больше BB. Соответственно, в случае применения ре-страдла, "слепая" ставка с UTG+1 возрастает еще вдвое.

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Правда, опираясь на покерную математику, инициатор страдла часто выбрасывает деньги на ветер, получая слабую стартовую руку. Зато, если сильная рука на страдле все же приходит, риск является оправданным. Другими словами, "раздув" банк вслепую, игрок имеет возможность избавиться от конкурентов еще на префлопе большим ререйзом.

Очевидно, что страдл инициирует игрок который играет авантюрно, или же тот, кто стремится быстро отыграться. Чем часто пользуются опытные покеристы.

Страдл используют агрессивные игроки, а также те, кто чувствует свое преимущество над соперниками. Так они давят на оппонентов еще до раздачи.