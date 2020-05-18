Блеф на 100 тысяч долларов против чемпиона мира по боксу

Великий филиппинский боксер, единственный в истории чемпион в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, является известным ценителем покера. Правда, до уровня профессионалов ему еще далеко.

Мэнни даже участвовал в турнирах в Азии и США. В покере он не новичок, но американский игрок Джастин Смит (2,5 миллиона долларов призовых за карьеру) рассказал о смелом блефе, который он провернул в игре против Пакьяо.

Тогда мы с Мэнни впервые играли в покер друг против друга. Я позволил себе самый агрессивный блеф в своей карьере, поставив на ривере более ста тысяч долларов. Он размышлял около 5 минут и в конце концов выбросил топ-пару тузов. Пакьяо начал упрашивать меня показать ему свои карты. На самом деле у меня был полный мусор, но я "прочитал" соперника и был уверен, что блеф сработает. Обычно, я не люблю показывать свои карты. Тем более, не хотел тыкать Мэнни в лицо, что обыграл или обманул чемпиона. Мне не хотелось его огорчать. Поэтому я трижды спросил, уверен ли он, что хочет увидеть мою руку. А он только энергично кивал головой.

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В конечном итоге филиппинец таки уговорил Смита открыть карты.

Я показал ему абсолютно блефовую, пустую руку. Он начал искать, какую же комбинацию я собрал. Когда же понял, что это был наглый блеф, Мэнни уставился на меня, а его кулаки сжались. Я внезапно осознал, что разозлил чемпиона мира по боксу в восьми весовых категориях ...

Эта история имеет счастливое завершение. Пакьяо оценил блеф. Рассмеялся пожал руку Смита и даже обнял его. Похоже, Мэнни осознал, что в покере, как и в боксе, побеждает сильнейший.