Один из лучших шахматистов современности Ян Непомнящий признался, что часто старается запутать своего соперника с помощью мимики.

Известно, что многие шахматисты современности и прошлого, часто и довольно умело играют в покер. Поэтому не удивительно, что эти виды спорта сравнивают.

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, что его активная мимика во время партий далеко не всегда искренняя. Нередко он блефует и демонстрирует всем своим видом, что ему не нравится позиция на шахматной доске, хотя на самом деле все наоборот.

Ян убеждает, что такими трюками пользуются едва ли не все элитные шахматисты современности. Более того, тринадцатый чемпион мира Гарри Каспаров в партии против самого Непомнящего постоянно изображал удивление даже на вполне простые ходы младшего коллеги. Это изрядно давило на Яна.

Также молодой гроссмейстер вспомнил, что однажды соперник Магнуса Карлсена вышел играть против него в солнцезащитных очках. Видимо, чтобы не показывать чемпиону мира своего волнения. Норвежец ту партию все равно выиграл.

Непомнящий считает, что если бы регламент шахматных турниров позволял, то немало игроков сидели бы за досками в капюшоне и прятали свои лица, как это делают покеристы.

Ян Непомнящий. Фото: Chess.com

Отметим, что Ян Непомнящий является одним из лучших шахматистов современности. Он идет в лидерах Турнира претендентов (эти соревнования прервали из-за коронавируса). Если Ян выиграет турнир, то сразится за Шахматную корону с Магнусом Карлсеном.