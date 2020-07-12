Известный в прошлом боец смешанных единоборств Хит Херинг нашел чем заняться после завершения профессиональной карьеры.

На пике своего могущества американец был звездой ММА. Он дрался с такими известными атлетами, как Федор Емельяненко, Антонио Ногейра и Брок Леснар. Именно после поражения от Леснара в 2008 году Херинг решил повесить перчатки на гвоздь.

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Хит так и не смог стать чемпионом UFC. Едва ли не наибольшую популярность ему принес брутальный нокаут Йошикиро Накао. Американец мощно ударил соперника за то, что тот его поцеловал.

После завершения своей карьеры Хит не скучает. Он снимается в кино. В его послужном списке не только массовые сцены, а даже несколько эпизодических ролей.

Еще Херинг активно играет в покер. Как сам признается, с переменным успехом. В живых турнирах американец выиграл почти 60 тысяч долларов призовых. Но это для Хита не главное. Для него покер — это хобби. Возможность хорошо провести время и путешествовать. Херинг убеждает, что его габариты за столом играют против него. Потому как, считает американец, каждый покерист хочет утереть нос здоровяку.