Чемпион Главного события серии "Летний PONT" Богдан Чорный из Черновцов рассказал о том, что помогло ему взять главный приз, как давно занимается покером и чем ему нравится PokerMatch.

- Богдан, поздравляю с крутым трофеем! Как тебе игралось и побеждалось в Main Event?

- Честно говоря, я даже не знал, что играю Main Event (улыбается). Увидел хороший турнир, запустил его и ещё один стол, а параллельно смотрел фильм "Дело Ричарда Джуэлла". И так постепенно добрался до финалки.

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- Сколько входов сделал?

- Один. Всё неплохо складывалось. Не могу сказать, что были какие-то суперключевые раздачи в течение турнира. Ровная игра была. За финалкой стек был долгое время ниже среднего, даже короткий, но потом выиграл несколько банков — и дело пошло. Делить сам не предлагал и не обращал внимание, когда предлагали другие.

- Как давно увлекаешься покером?

- Больше 10 лет точно. Раньше совмещал и онлайн, и офлайн — ездил на большие серии в Киев. В "Крещатике" играл, в "Руси". И в странах зарубежья тоже опыт есть. Года полтора назад был на серии UA Millions, но последнее время всё-таки намного больше играю в онлайне.

- В онлайне комфортнее?

- Да я бы не сказал. Мне кажется, что на живых сериях поле полегче, ну и атмосфера мне нравится. Другое дело, что сейчас, чтобы сыграть крупную живую серию, нужно ехать за границу. Хотя, после принятия игорного закона в Украине, больших серий должно стать больше.

- Покер — это твоё основное занятие?

- Для меня это способ зарабатывания денег. Меня нельзя назвать прямо сумасшедшими гриндером. Могу не играть долгое время, а потом погрузиться заново.

- От чего это зависит?

- Всё в комплексе. Состояние души, желание, размер банкролла и много-много других факторов.

- Я так понимаю, это первый трофей для тебя на сериях PokerMatch?

- Да, первый кубок. Но для меня важнее сама победа и, конечно, призовые как для человека, который зарабатывает покером. Но для кого-то наличие кубка будет отличным дополнительным стимулом!

- Чем ещё увлекаешься, кроме покера?

- На самом деле увлечений много, и выделять что-то конкретное не люблю. Увлечения касаются не только удовлетворения личных желаний, но и более глобального характера. И, конечно, саморазвитие — как физическое, так и интеллектуальное!

- Ты уже больше трёх лет зарегистрирован на PokerMatch. Чем привлекает игра в руме?

- Приятное поле, большая разновидность игр, акций и отличная служба поддержки. А возможность быстро сделать депозит и вывести деньги без задержек — это большой плюс рума, особенно для людей, которые играют время от времени!

- Уже завтра на PokerMatch пройдёт супертурнир к дню рождения рума. Будешь играть?

- Да, обязательно. Уже набил стек в 1,000,000 фишек. Призовые отличные — поборемся!

- И всё-таки, как выиграть крупный турнир? Дай свой рецепт!

- Ещё работаю над ингредиентами этого рецепта! А вообще, должно складываться! Тут без этого никак. Ну и, конечно, во время игры обязательно смотреть фильмы и интересные видео (улыбается).

Интервью подготовил Евгений Смертенко