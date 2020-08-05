Онлайн-покер продолжает набирать все большую популярность на главной стрим-платформе планеты Twitch.

2020 год принес уже несколько рекордов по количеству просмотров онлайн-покерных событий. В мае популярный покерист-профессионал и стример Лекс Вельдхус зафиксировал цифру 58 416 зрителей, которые одновременно наблюдали за его участием в Весеннем чемпионате по онлайн-покеру.

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Рекорд, хоть и впечатляющий, но продержался всего три месяца. Немец Йенс Кносалл превзошел результат Лекса более чем в 1,5 раза! Его трансляцию одновременно смотрели аж 91 680 человек. Что интересно, сам Йенс – популярный телеведущий и блогер, но далеко не выдающийся покерист. Однако немец стримил не собственную игру, а сессию своего товарища, участвовавшего в масштабном онлайн-турнире и занявшего второе место, заработав 117 400 долларов.

К слову, все большая популярность платформы Twitch среди фанатов покера не обошла и Украину. Среди прочих здесь выделяется официальный канал главного украинского покер-рума PokerMatch, где можно ежедневно следить за игрой стримеров и амбассадоров рума, таких как Евгений Качалов или Ольга Ермольчева.