Более полумиллиона долларов за две недели. Коннор Дринан переписывает историю онлайн-покера

Американец Коннор "Bianconegro" Дринан – безапелляционно главный герой нынешнего Весеннего чемпионата по покеру.

Мы уже писали об успехах профессионала из Чикаго на престижной онлайн-серии, впрочем он заставляет нас делать это снова и снова. Дринан выиграл уже пятый турнир нынешнего Весеннего чемпионата, благодаря чему стал абсолютным рекордсменом соревнований. До сих пор никому и никогда не удавалось выиграть 5 турниров в течение одной такой серии.

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Исторический триумф Конору принесла его любимая дисциплина – Омаха. Именно в этот вид покера "Bianconegro" выиграл четыре из пяти своих трофеев. Последняя из этих побед стала и весомой. Дринан выиграл турнир по омахе с бай-ином 10 300 долларов, собравший 98 входов и 61 реентри. За первое место американцу достались солидные 322 тысячи долларов призовых.