Более 17,5 миллионов заработали покеристы на апрельской топ-серии

На PokerMatch завершилась серия нокаут-турниров PKO PONT, которая стала одним из крупнейших событий в украинском интернете. В серии приняли участие 2,755 уникальных игроков, которые сделали более 32,335 входов в турниры, общий призовой фонд которых превысил 17,500,000 гривен!

Совсем не удивительно, что такой призовой фонд привлек внимание лучших представителей украинского покера, между которыми и разгорелась основная борьба. На этот раз рекорд по количеству побед в серии достался игроку с ником nektovladson. Он заработал сразу 7 титулов и смог опередить своих ближайших преследователей, среди которых были очень сильные соперники, такие как Стас shrekpoker91, vovan1977 и wolfzp. Кстати, Стас shrekpoker91 Галатенко долгое время лидировал по количеству выигранных турниров (6 ивентов), но nektovladson сделал мощный рывок в последние дни серии и смог вырвать первое место! Потрясающий результат!

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Но количество титулов – это еще не все. В покере, как известно, большое значение играет количество заработанных денег, а чемпионом по этому показателю стал покерист с ником vovan1977. Ему удалось выиграть пять ивентов PKO PONT и пополнить свой банкролл на 227,224 гривны! Стоит отметить также успехи игрока lebronn2333, который смог попасть в призы 81 турнира и стал самым стабильным игроком серии.

Наш обзор был бы неполным без упоминания успехов команды стримеров PokerMatch. Игорь netigor и Степан solianyk получили по три золотых фишки PONT и в очередной раз доказали свой высокий класс!

Самым массовым турниром серии стал Мейн Ивент по Техасскому Холдему, который собрал 1,391 вход и общий призовой фонд в размере 778,200 гривен! 200 игроков прошли в зону выплат, а лучшим из них стал покерист с ником runner1. За свое замечательное достижение runner1 получил 105,131 гривну и именной чемпионский кубок! Поздравляем!

Полные результаты серии можно увидеть на официальной странице PokerMatch.

Что ж, серия PKO PONT подошла к концу, победители турниров получили свои награды, но PokerMatch продолжает радовать своих поклонников и объявил о начале новой битвы! Уже с 1 мая покеристы смогут попробовать свои силы в серии хайроллеров с призовым фондом в 2,500,000 гривен. Выиграть пакеты во все турниры серии вы можете прямо сейчас!

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