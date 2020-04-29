Более 2 000 000 долларов на двоих: украинцы за финальными столами WSOP Main Event

WSOP (World Series of Poker) недаром называют чемпионатом мира по покеру. Ни одна другая серия не привлекает к себе столько медийного внимания и ни на одну другую серию так охотно не съезжаются покеристы со всего мира.

Неудивительно, что Главное Событие WSOP – это вершина покерного мира, куда мечтает взобраться каждый игрок. Покорить самую верхушку пока не удавалось ни одному украинцу, впрочем двое подбирались очень близко, став участниками финального стола.

Читайте также: Чемпион мира даст дорогой урок покера, чтобы помочь жертвам пандемии

АНТОН МАКИЕВСКИЙ, WSOP MAIN EVENT 2011



Антон Макиевский

На этот турнир Антон Макиевский мог вообще не попасть. Из-за проблем с визой и дорогой в США, украинец существенно опоздал на WSOP. Поэтому он успел зарегистрироваться только на Main Event, и то в последний день регистрации. Впрочем, дела у Макиевского сразу пошли хорошо. Практически за каждый последующий день соревнований ему удавалось утроить свой стек.

На седьмой игровой день, когда в турнире оставалось чуть больше 20-ти покеристов из 6 865 зарегистрированных, Антон стал чип-лидером с более чем 20 миллионами фишек. Макиевский удвоился с KJ против AJ Криса Мура в драматичной раздаче:

Впоследствии Антон немного растерял свои фишки и на финальный стол попал с восьмым стеком (13 825 000) среди девяти оставшихся игроков. Первым финалку покинул британец Сэм Холдем, а вот восьмым – Макиевский. Украинец поставил олл-ин с малого блайнда с KQ и получил колл от 9-9 немца Пиуса Хайнца. Флоп K-J-J подарил Антону надежду, однако 9 на терне разрушила его ожидания и 7 на ривере уже ничего не изменила.

Антон Макиевский закончил WSOP Main Event на восьмом месте и получил 1 010 015 долларов призовых – крупнейший выигрыш в карьере. А вот победителем стал тот же Пиус Хайнц, которому досталось почти 9 миллионов долларов.

АРТЕМ МЕТАЛИДИ, WSOP MAIN EVENT 2018



Финальный стол WSOP Main Event 2018. Артем Металиди – крайний справа

Два года назад Главный Турнир WSOP собрал 7 874 участников. Среди них хватало и украинцев. Сразу 6 наших соотечественников попали в призовую зону, впрочем наибольшего успеха добился Артем Металиди, который стал участником финального стола. На шестой день соревнований украинец прописался среди чип-лидеров, благодаря тому, что его КК устояли против АК американца Арама Зобиана.



Артем Металиди

Стек Металиди на тот момент достиг более 30 миллионов фишек, но до финального стола украинец "донес" только половину. Несмотря на это, Артем начал финалку с вполне играбельным стеком в 26 больших блайндов и тут же организовал первый аут. QQ Металиди переехали КК француза Антуана Лабата. На этом, правда, везение Артема иссякло. Вскоре он отдал значительную часть только что выигранных фишек чемпиону WSOP Main Event 2009 Джо Каде. А всего через несколько раздач и вовсе вылетел из турнира. Украинец выставился с 55 против KQ уже упомянутого Зобиана и даже поймал сет на флопе. Но ривером американцу доехал флеш.

Поэтому Артем Металиди, как и 7 лет до того Антон Макиевский, завершил Main Event на 8-м месте. Заработав, правда, немногим больше соотечественника – 1 250 000 долларов. Победителем того турнира стал Джон Синн, которому достались 8 800 000 долларов призовых.