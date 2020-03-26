Более 840 000 гривен получили призеры спецтурниров на PokerMatch

Ночью 26 марта определились призеры второго турнира 250k Cash Booster Promo с гарантией 250 000 гривен, которую снова перебили. На этот раз в ивенте было сделано 129 входов, которые сформировали общий призовой фонд в 351 500 гривен.

После четырех часов борьбы турнир остановили, и 54 игрока получили призовые пропорционально количеству фишек в их стеках. На первом месте финишировал игрок с ником mr_hiks, который собрал 12 328 фишек и 1750 гривен в качестве награды за выбивание соперников. Таким образом, он заработал 14 078 гривен призовых.

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В турнире вновь успешно сыграли участники команды стримеров PokerMatch. На этот раз выше всех удалось подняться Светлане "svetarik", счет которой пополнился на 7081 гривну, а вслед за ней в призовую зону попали djonidze и alohahaloha.

Напомним, что первый турнир Cash Booster Promo состоялся 18 марта и собрал почти 500 000 гривен призовых. Всего же в двух супертурнирах приняли участие 305 уникальных игроков, а призовой фонд превысил 846 000 гривен!