Болгарин Милан Стефанов выиграл более полумиллиона долларов в Голливуде

Милан Стефанов уверенно победил на главном турнире этой недели — WPT rock'n'roll Poker Open. Соревнования принимал город Голливуд, что во Флориде. Бай-ин в мейн ивент стоил три с половиной тысячи долларов. Поэтому призовой фонд составил 3 миллиона 161 тысячу долларов.

Не удивительно, что желающих побороться за куш было немало. Соревнования собрали почти тысячу участников. В призовую зону попадали 124 игрока. За финальный стол Стефанов садился в приятном реноме чиплидера турнира. Все время болгарину удавалось удержать этот статус. И на решающую дуэль он выходил с огромным преимуществом над соперником Фабианом Гумцом.



Милан Стефанов. Фото:wpt

Правда, впоследствии ситуация выровнялась. Стеки стали почти ровными. И в итоге Стефанов все же победил оппонента.

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Милан выиграл 545 тысяч долларов. Сейчас это рекордные призовые в карьере болгарского спортсмена. Фабиан Гумц заработал 353 тысячи долларов.