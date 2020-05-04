Большая игра на PokerMatch. Кто стал самым успешным покеристом на серии хайроллеров

Майские праздники принесли с собой не только хорошее настроение, но и замечательные призовые для игроков PokerMatch! Покерный уикенд был отмечен элитной серией PKO High Roller, в рамках которой прошло 10 турниров с огромными призовыми

Всего за три дня серии PKO High Roller было разыграно более 4 650 000 гривен, которые были разделены между 221 призером.

Самым массовым ивентом хайроллер-серии стал турнир PokerMatch Million, который собрал 1070 входов и превысил гарантированный призовой фонд – участники боролись за часть от солидного куша в 1 070 000 гривен!

Читайте также: Как получить бонус при регистрации в PokerMatch и какой выбрать: полезные советы

Новым победителем и обладателем трофея PokerMatch Million стал игрок с ником neumanriel, увеличивший свой банкролл на 178 208 гривен. Среди призеров топового турнира оказалась и амбассадор PokerMatch Ольга mangusta Ермольчева. Поздравляем!

Главное событие серии с мощным бай-ином 11 000 гривен и призовым фондом 1 040 000 грн стало, пожалуй, самым серьезным испытанием для покеристов, поскольку на финалку попало несколько крутых профессионалов, среди которых были Николай kostenberg Костырко и Влад betman95, который показал великолепную игру в рамках прошедшей серии PKO PONT. По итогам упорной борьбы лучшим игроком Main Event стал Максим com4com Роньшин. Вместе с наградами за выбивание соперников он положил в карман 213 223 гривны, а это, кстати, лучший результат в PKO High Roller!

Полный список призеров смотрите на официальном сайте PokerMatch.

Регистрируйтесь на PokerMatch прямо сейчас и получите мгновенно до 2 500 грн на свой счет!

Загружайте удобное приложение PokerMatch в App Store прямо сейчас и играйте в спортивный покер!