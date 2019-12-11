Бонусы для новых игроков на PokerMatch

Получить бонус для игры в покер онлайн очень легко, а какой вид подарка выбрать — решает сам игрок.

В популярном украинском покер-руме PokerMatch на всех новых игроков ждут приятные бонусы. Всего их 12 – в зависимости от размера депозита и типа бонусов.

Как получить бонус?

Для получения бонуса нужно выполнить несколько простых условий:

– Зарегистрироваться на PokerMatch.

– Подтвердить адрес электронной почты.

– Залогиниться в игровой клиенте PokerMatch.

– Внести депозит от 250 гривен с одним из бонус-кодов.

"Даже если вы забыли ввести бонус-код при внесении первого депозита, вы все равно сможете воспользоваться любым из бонус-кодов! Главное – сделать это в течение 60 дней с момента регистрации, – рассказали в компании. – Более того, если вы давно зарегистрированы на PokerMatch, но еще не делали депозитов, получить бонус во время первого пополнения счета вам помогут в службе поддержки рума".

На какую сумму пополнить счет, чтобы получить бонус?

Минимальная сумма депозита для получения бонуса – 250 гривен. Максимальная – 25,000 гривен и выше в зависимости от платежной системы, с помощью которой игрок пополняет счет. Размеры бонусов фиксированные – 250, 500, 2,000, 5,000, 10,000 и 25,000 гривен – и не имеют привязки к депозиту. Ключевое значение имеет введенный бонус-код, а не размер депозита.

Например, если вы сделаете депозит на сумму 2,000 грн с бонус-кодом Free250, то получите бонус в соответствии с бонус-кодом, а не с суммой депозита. Если сумма депозита будет меньше, чем предусмотрено бонус-кодом, бонус активирован не будет.

Какой бонус выбрать?

На PokerMatch есть два типа бонусов – мгновенный и отыгрываемый.

Мгновенный бонус сразу попадает на счёт игрока, и им можно пользоваться буквально с первых шагов на PokerMatch. Для его получения игроку нужно ввести бонус-код Free250, Free500, Free2000 и так далее – в зависимости от того, на какую сумму будет сделан депозит. А самый большой бонус игроку предоставят с кодом Free25000 при пополнении счёта на 25,000 гривен и больше.

Например, вы хотите пополнить счёт на 500 гривен и выбрали мгновенный бонус. Тогда, совершая депозит, вам нужно ввести бонус-код Free500.

Вы получите на свой счёт 500 гривен, а в виде бонуса в вашем распоряжении будут: 2 билета на виндфолл-турнир с бай-ином 5 грн, 1 билет на виндфолл-турнир с бай-ином 10 гривен и 50 турнирных гривен, которые вы можете использовать для регистрации в любых турнирах на PokerMatch.

Отыгрываемый бонус равен сумме депозита. Для его получения игроку нужно ввести бонус-код First250, First500, First2000 и так далее. Этот бонус будет поступать на счёт игрока равными частями по 10% от общей суммы депозита, по мере того как игрок будет набирать вип-баллы за игру на PokerMatch. Баллы насчитываются и за кэш-игру, и за турниры. Чем дороже лимиты, на которых играет покерист, – тем больше баллов.

Например, вы хотите пополнить счёт на 500 гривен и выбрали отыгрываемый бонус. Тогда, совершая депозит, вам нужно ввести бонус-код First500. Вы получите на счёт 500 гривен, и ещё 500 гривен ждут вас в виде бонуса. Они будут начисляться вам равными частями: по 50 гривен за каждые 75 вип-баллов, которые вы наберёте, играя на PokerMatch.

Прогресс по отыгрышу суммы бонуса можно смотреть в игровом клиенте в разделе "Касса" — "Бонусы". Важный момент – на отыгрыш бонуса у игрока есть 30 дней. После этого все оставшиеся части бонуса сгорят.

Все детали бонусной программы вы можете узнать на официальном сайте PokerMatch. А если у вас возникнут вопросы, то вы всегда можете задать их службе поддержки компании, которая работает в круглосуточном режиме.

Выбирайте любой вид бонуса на ваш вкус и начинайте свою покерную карьеру на PokerMatch!