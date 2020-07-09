В южноамериканской стране, которая является покерным флагманом континента, произошел беспрецедентный случай. Бразильская покерная серия отвоевала у государства часть налога.

В соответствии с бразильским законодательством, покерные заведения, кроме стандартного налога, должны уплачивать ISS – налог за услуги. Речь о 2 – 5% от дохода, а это, в контексте популярности игры в стране, – солидная сумма.

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Бразильская покерная серия, впрочем, утверждает, что от ІЅЅ страдают не организаторы турниров, а сами игроки. Мол, вышеупомянутый налог лишает покеристов части призового фонда соревнований. А следовательно, вычеты являются, скорее, средствами клиентов, чем прибылью покерного клуба.

Суд Сан-Паулу, в конце концов, принял решение в пользу покера. Ослабление покерного налогообложения, однако, может быть временным явлением, но однозначно поможет развитию игры в Бразилии.



Роналдо. Фото: BSOP

К популяризации покера на родине активно приобщаются и спортивные бразильские звезды. Интеллектуальной игрой, в частности, увлекаются футбольные идолы – экс-футболист Роналдо, и современный кумир миллионов – Неймар.