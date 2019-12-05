Брину Кенни все мало, американец завоевал очередной титул

Наиболее успешный игрок в истории живых турниров Брин Кенни не имел равных в ивенте хайроллеров во время серии Rock & Roll Poker Open.

В течение двух дней сорок пять участников определяли сильнейшего в турнире с бай-ином в 25 тысяч долларов. В призовую зону в итоге попали лишь семеро, которые разыграли более миллиона долларов призовых.

Читайте также: Миллионер и покерист Леон Цукерник купил казино в Праге



Брин Кенни. Источник: gutshotmagazine

Львиную долю, в результате сделки, разделили участники Хэдс-АПА Брок Уилсон и Брин Кенни. А последний, кроме чека на 354 тысячи, получил кубок. Для Брина Кенни это уже 29-й трофей в карьере, на протяжении которой американец заработал в оффлайн турнирах уже более 56-ти миллионов долларов.