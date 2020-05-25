Британец победил коронавирус, а теперь выигрывает сотни тысяч долларов

Профессиональный покерист Патрик Леонард стал триумфатором уже второго турнира весеннего онлайн-чемпионата.

Напомним, Леонард почти два месяца назад переболел коронавирусом. Патрик потерял нюх, но даже во время болезни продолжал играть в покер в интернете. А поправившись — британец с головой нырнул в любимое дело.

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На весеннем онлайн-чемпионате Леонард уже более 70 раз попадал в призы различных турниров. Два из них он выиграл. Первый трофей сделал Патрика богаче на почти 53 тысячи долларов. Теперь вот другой триумф принес британцу еще 42 тысячи "баксов".

Если учесть, что Леонард параллельно успешно играет и в других онлайн-турнирах, его заработки после выздоровления перевалили далеко за сотню тысяч долларов.