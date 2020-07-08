У профессионального покериста по высоким лимитам Макса Сильвера был год чтобы научиться подтягиваться 20 раз.

Макс уже давно ищет интересные мотивации для того чтобы заняться спортом. Высокий британец имел заметный лишний вес, на пике он весил 109 кг. Сперва Сильвер (почти 5 миллионов призовых в живых турнирах) поспорил со своим другом. Суть такова: кто за три месяца сбросит больше подкожного жира — получит 10 тысяч долларов. Это Пари Макс проиграл.

Читайте также: Покерная диета Даниэля Негреану

И уже на WSOP-2019 британец придумал себе новое испытание. Он поспорил с другим профессиональным покеристом Джоном Джуандой (25 миллионов призовых в живых турнирах), что за год сможет научиться подтягиваться 20 раз. Отметим, что на момент заключения сделки Сильвер не мог подтянуться и раза.

Джентльмены ударили по рукам и британец принялся за работу. Он активно отчитывался о своей подготовке в социальных сетях. Успехи, правда, были откровенно скромными. Свое первое подтягивание Макс смог сделать аж через полгода – в январе 2020-го.

Зато диета и постоянные тренировки позволили покеристу сбросить вес (к слову, благодаря этому он выиграл другое пари, которое заключил уже после сделки с Джуандой).

18 reps to close out the day and the year long bet. @LuckBoxJuanda is an amazing human being and will be giving the $25k to charity.



This was a pb set, I feel like I fucked it up a bit and 20 was reachable given perfect execution but not today.



1/3 pic.twitter.com/xuY5FnMr8V — Max Silver (@max_silver) July 4, 2020

Усердная работа все же дала свои плоды. В день икс Сильвер весил 80 кг и смог сделать 18 подтягиваний. Этим результатом британец остался доволен.

25 тысяч долларов, которые были на кону пари, Джуанда и Сильвер решили отдать на благотворительность.