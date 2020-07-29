Профессиональный британский покерист Патрик Леонард попробует себя сразу в семи совершенно разных спортивных дисциплинах.

Патрик будет соревноваться со своим товарищем Стивом. Это бывший профессиональный футболист. А еще он имеет значительное преимущество в росте над Леонардом. И покерист все равно верит в свой итоговый успех.

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Суть пари заключается в том, чтобы выиграть больше дисциплин. То есть, тот, кто торжествует хотя бы в четырех видах, получит основной финансовый приз. Какой именно, правда, не разглашают. За победу в каждом отдельном виде соревнований тоже будет финансовое вознаграждение.

Ребята будут сражаться в таких видах:

Шахматы (кто первый выигрывает 5 партий)

Теннис (кто первый выигрывает 2 сета)

Футбольные пенальти (кто первый забьет 20 ударов)

Бадминтон (кто первый выигрывает 2 сета)

Гольф (кто наберет больше очков на 18 лунках)

Настольный теннис (кто первый выигрывает 2 сета)

Боулз (участники еще не знают, какие именно там правила)​

Кроме пари с самим Стивом, Леонард еще заключил пари со своими подписчиками, которые не поверили в триумф покериста. Патрик принял несколько ставок (до ста тысяч долларов суммарно).

Отметим, что Леонард является довольно известным покерным игроком. Суммарно в живых турнирах он выиграл более 2,5 миллионов долларов призовых.