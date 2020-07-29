Британский миллионер заключил пари на семь видов спорта
Профессиональный британский покерист Патрик Леонард попробует себя сразу в семи совершенно разных спортивных дисциплинах.
Патрик будет соревноваться со своим товарищем Стивом. Это бывший профессиональный футболист. А еще он имеет значительное преимущество в росте над Леонардом. И покерист все равно верит в свой итоговый успех.
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Суть пари заключается в том, чтобы выиграть больше дисциплин. То есть, тот, кто торжествует хотя бы в четырех видах, получит основной финансовый приз. Какой именно, правда, не разглашают. За победу в каждом отдельном виде соревнований тоже будет финансовое вознаграждение.
Ребята будут сражаться в таких видах:
- Шахматы (кто первый выигрывает 5 партий)
- Теннис (кто первый выигрывает 2 сета)
- Футбольные пенальти (кто первый забьет 20 ударов)
- Бадминтон (кто первый выигрывает 2 сета)
- Гольф (кто наберет больше очков на 18 лунках)
- Настольный теннис (кто первый выигрывает 2 сета)
- Боулз (участники еще не знают, какие именно там правила)
Кроме пари с самим Стивом, Леонард еще заключил пари со своими подписчиками, которые не поверили в триумф покериста. Патрик принял несколько ставок (до ста тысяч долларов суммарно).
Отметим, что Леонард является довольно известным покерным игроком. Суммарно в живых турнирах он выиграл более 2,5 миллионов долларов призовых.