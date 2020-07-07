Звездный английский покерист Стивен Чидвик смог выиграть сразу два турнира серии хайролеров.

Сначала Стив победил в соревновании Mix-Max Second Chance. Бай-ин стоил 10,3 тысячи долларов, а первое место принесло британцу 176 тысяч "зеленых".

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И это еще не все. Чидвик выстрелил дуплетом, менее чем за час победив еще и в турнире The Big Game – 191 тысяча "баксов" призовых.

Выигрыш свыше 367 тысяч долларов за вечер лишний раз подтвердил, что Стив является одним из лучших покеристов современности. Даже несмотря на карантин, британец продолжает успешно зарабатывать любимым делом.

Напомним, 2020-й год Чидвик открыл очень убедительной и результативной игрой в Австралии. Чуть позже Стивен получил приз "сильнейшего соперника" на награждении от Global Poker Index. Отметим, что именно профессиональные покеристы признали англичанина самым сложным оппонентом. Теперь Чидвик продолжает успешно играть в онлайне.

Стивен Чидвик является самым успешным покеристом в истории Британии. За свою карьеру он заработал почти 35 миллионов долларов в живых турнирах. Это шестой лучший результат среди всех покеристов.