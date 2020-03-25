Брутальный итальянец стал героем покерного фото года

В начале марта состоялось громкое событие — церемония награждения Global Poker Awards. Там определяли лучших в 25-ти номинациях.

GPA состоялось в столице развлечений Лас-Вегасе. Мы уже знакомили вас с триумфатором в номинации "самый Сильный оппонент" Стивеном Чидвиком. Теперь расскажем про Дарио Саммартино. Его эффектный фолд на прошлогоднем WSOP победил в номинации "Фото года".

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Спорить не будем. Фотография действительно очень эффектная. Итальянец на ней выглядит брутально. И это не просто актерская игра. И Серия выдалась для Дарио самой успешной в карьере. В Главном Событии Саммартино добрался вплоть до финального Хэдс-АПА. В нем, правда, уступил немцу Хосейну Энсанови.

Второе место гарантировало итальянцу рекордные призовые — 6 миллионов долларов (Энсан получил 10 миллионов долларов). Общая сумма выигрыша Дарио за карьеру приближается к отметке в 15 миллионов долларов. Речь лишь о живых турнирах. Саммартино – самый успешный покерист в истории Италии.

Карьеру Дарио уже можно назвать успешной. А парню еще нет и 33-х лет. Похоже отец Саммарино, который и научил нашего героя этой игре, видел потенциал. Отметим, что хотя итальянец и является профессиональным покеристом, он еще и имеет свой бизнес. Дарио основал компанию, которая сдает в аренду автомобили.



Дарио Саммартино. Фото: PokerFirma

2019-й год пока самый успешный для итальянца. Теперь, после финала WSOP, от него уже ждут новых успехов, а соответственно и новых ярких фото.