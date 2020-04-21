Будущие звезды Голливуда: покеристы попробовали себя в большом кино

В профессии "покерист" и профессии "актер" общего гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Монстры интеллектуальной игры, как и звезды киноиндустрии, умеют сыграть ту или иную эмоцию.

Поэтому неудивительно, что многие покеристы имеют опыт работы на съемочных площадках. Большинство, конечно, выполняли эпизодические роли, а то и просто были частью массовки. В кино засветились Фил Айви (сериал "Лас-Вегас"), Антонио Эсфандиари и Фил Лаак ("Ва-банк", "Бейтаун вне закона", "Фрилансеры", "Основание", "Штука"), Фил Хельмут ("Штука" и "Связь"), Эрик Сайдел ("Уменьши свой энтузиазм"), Майк Матусов ("Счастливчик").

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Есть трое покеристов, чей вклад в кино немного весомее. Начнем с едва ли не главного весельчака игры. Неудивительно, что Дэн Билзерян попробовал себя и в кино. Этот парень, как известно, берет от жизни все. И в мир фильмов Дэн нырнул с головой.

Все началось в 2013-м году — он исполнял трюки для картины "Падение Олимпа". Билзеряну очень понравилось. И покерист инвестировал миллион долларов в фильм "Уцелевший", где сыграл уже полноценную роль. Дальше пошли небольшие персонажи в картинах "Другая женщина" и "Праведник". В 2015-м году Дэн сыграл бок о бок с самим Брюсом Уиллисом в фильме "Спасение". Также в послужном списке Билзеряна эпизодическая роль в комедии "Парни со стволами". Ден – беспрекословно главный актер среди профессиональных покеристов.

Заметно меньший опыт у Даниэля Негреану. Харизматичный канадец трижды появлялся в кино. Все роли эпизодические. В картинах "Люди Икс: Начало", "Штука" и "Наказания".

Другой легенде игры Джонни Чену также есть чем похвастаться в кино. Он, в частности, сыграл самого себя в легендарной картине "Шулеры". Затем Джонни взял паузу на более чем десять лет. А дальше сыграл в китайской комедии "Король покера".

Известно, что немало известных актеров довольно хорошо играют в покер. Теперь знаем, что и покеристы вполне способны подменить звезд на съемочной площадке.