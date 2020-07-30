Бразильский вингер туринского "Ювентуса" Дуглас Коста, оказывается, довольно хорошо играет в покер.

Коста защищал цвета "Шахтера" с 2010-го по 2015-й год. Он пять раз становился чемпионом Украины. Яркая игра технического полузащитника привлекла внимание тренеров сборной Бразилии и Дугласа из состава донецкого клуба начали вызывать в состав "пентакампионов".

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Поговаривают, именно там Коста близко познакомился с покером. Не секрет, что большое количество футбольных звезд активно в него играют. В частности поклонником этой интеллектуальной игры является лидер сборной Бразилии Неймар.

Летом 2015-го года Дугласа купила мюнхенская "Бавария". Сумма трансфера составила около 30-ти миллионов евро. Коста стал двукратным чемпионом Германии и перебрался в стан другого великана мирового футбола "Ювентус". В Италии бразилец также становился неоднократным чемпионом страны. Все это время покерные таланты Дугласа были скрыты от широкой публики.

Только в мае этого года футболист показал себя во всей красе еще и за покерным столом. Он принял участие в благотворительном онлайн-турнире "Stars Call For Action". Его соперниками были не только другие спортсмены, звезды Голливуда и прочие знаменитости, но и профессиональные покеристы.

Несмотря на такую серьезную конкуренцию, Коста сумел «дожить» до решающего хедз-апа, где и проиграл звезде популярного сериала "Во все тяжкие" Дэвиду Костабайлу. Поэтому Дуглас Коста заработал 75 тысяч евро, которые от его имени пожертвовали на благотворительность.

Сейчас бразильский вингер вместе с "Ювентусом" готовится к важному матчу Лиги Чемпионов против "Лиона". Коста 29 лет и его футбольная карьера как раз в расцвете. Но после того как Дуглас повесит бутсы на гвоздь он вполне может задуматься о переходе в покер. Как это делали другие звезды футбола Тедди Шерингем и Викаш Доросо.