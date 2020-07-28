Чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Дэвид Хэй продолжает свой покерный поход.

Британский боксер повесил перчатки на гвоздь в 2018-м году и стал стал промоутером. Одним из его клиентов является следующий соперник Александра Усика Дерек Чисора.

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Кроме этого британец снял документальный фильм "Давид против Голиафа". В этой ленте он описывает свой путь в покере: от любителя до конкурентного сильного игрока.

Теперь вот Хэй присоединился к британской покерной команде. 39-летний спортсмен стал ее официальным послом. Отметим, что у Дэвида уже есть определенные успехи в этой интеллектуальной игре. Он около года изучал все тонкости покера и смог попасть в призы в дебютном крупном ивенте: сороковое место и 2,5 тысячи долларов выигрыша в живом турнире GUKPT Goliath. Эти соревнования прошли в Ковентри год назад.

Отметим, что Дэвид Хэй был большой звездой бокса. Был чемпионом мира в крузервейте и хэвивейте. Свой титул в супертяжелой весовой категории он потерял в 2011-м году, когда единогласным решением судей уступил Владимиру Кличко.