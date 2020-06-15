Крупнейшая европейская покерная площадка – Kings Resort в Чехии, которая не так давно возобновила работу, уже готова выйти на максимальные обороты.

Чехия уже открыла границы со многими странами (Украины среди них пока нет), поэтому Kings Resort наконец сможет принимать привычные масштабные международные соревнования. Чехи уже подготовили расписание на ближайшие месяцы.

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Для разогрева всем кто соскучился за "живым" покером в Чехии предложат двухдневный турнир по Пот-лимит Омахе. Он пройдет 20-21 июня и вход обойдется в 2 500 евро. Развлечение для хайроллеров! Впрочем, и призовой фонд соответствующий – 100 000 евро.

А вот в начале июля стартует первая после пандемии полноценная серия турниров – Balkan Poker Circuit. Гарантия всех соревнований здесь составит 200 000 евро, а участие в Main Event будет стоить всего 150 евро. Чтобы было веселее, организаторы решили добавить к призовому фонду два билета на Main Event WSOPE, который должен состояться в октябре. Сразу после окончания Балканской серии состоятся несколько баунти-турниров, а впоследствии одна за другой стартуют еще несколько серий: Benelux Classics (15 – 20 июля), German Poker Tour (23 – 27 июля), Deutsche Poker Tour (30 июля – 2 августа).

Все они будут иметь гарантированные призовые фонды в 200 000 евро и призовые билеты на Main Event WSOPE.