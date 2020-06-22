Пока Лас-Вегас понемногу оправляется от пандемии коронавируса и открывает площадки для покера, в чешском Розвадове уже можно почувствовать настоящий вкус "живой" игры.

Чехия открыла границы для некоторых соседей, поэтому в соревнованиях в Розвадове теперь могут выступать не только местные игроки. Уже первый турнир с бай-ином 115 евро собрал 325 участников. В призовую зону попали 39 игроков, большинство из которых, к слову, немцы. Теперь турниры в главном европейском казино King's Resort будут проходить ежедневно.

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В то же время игроки могут попробовать себя и в кэше. Столы с блайндами от 1/2 евро и до 200/400 евро можно найти практически в любое время. Возвращение площадки к полноценной работе повлекло серьезный ажиотаж. Так, на выходных King's Resort одновременно принимал более 1 000 игроков. Не обошлось и без звезд. За столами уже заметили обладателей браслетов WSOP Бесима Хота и Роджера Хайрабедяна, а одиозный латвийский бизнесмен и покерист Тони Джи прилетел в Розвадов на вертолете. Вскоре, так же, в гости ждут изветного французского профессионала Бертрана "ElkY" Гроспелье.