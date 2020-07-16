5 лет назад американец Джо МакКиен вписал свое имя в историю покера и попал в элитный круг тех, кто владеет золотым браслетом чемпиона WSOP Main Event.

Опередив более 6 тысяч соперников в 2015 году, МакКиен выиграл самый престижный покерный турнир на планете и заработал более 7,5 миллионов долларов. Самому Джо на тот момент было всего 25 лет.

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После такого успеха можно было бы расслабиться и ничего не делать как минимум несколько лет, но МакКиен продолжил развиваться в любимом деле. Его карьерные выигрыши только в живых турнирах приближаются уже к 17 миллионам долларов. В 2017 американец выиграл свой второй браслет WSOP, а в этом году стал обладателем уже третьего такого трофея!

В 2020 Мировая серия, напомним, проходит в онлайне, что впрочем не создало Джо МакКиену никаких проблем. Он стал триумфатором турнира хайроллеров по Безлимитному Холдему с бай-ином 3 200 долларов. 496 входов сгенерировали призовой фонд в более чем 1,5 миллиона долларов и самый большой куш достался МакКиену. Помимо третьего в карьере браслета, первое место принесло Джо 352 985 долларов призовых.