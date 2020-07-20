Чемпион мира по быстрым шахматам Даниил Дубов высказал неожиданное мнение относительно фортуны в шахматах и покере.

Российский гроссмейстер рассказал, что уже довольно давно играет в покер. Эти два интеллектуальных вида спорта сочетают и много других элитных шахматистов. Самым успешным, вероятно, является другой россиянин Александр Грищук.

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По мнению Дубова, в шахматах роль случайности намного выше, чем в покере. То есть улыбка фортуны большую роль играет именно в поединке за доской. А вот в покере, считает Даниил, важнее мастерство игрока.

Я периодически играю в покер и не раз слышал от людей, которые разбираются в обеих играх, что на длинном временном отрезке фактор случайности в покере намного ниже

Дубов — один из самых ярких шахматистов современности. Гроссмейстером он стал в 14 лет. Сейчас россиянину только 24 года. В его послужном списке не только триумф на чемпионате мира по быстрым шахматам, но и немало побед в классических турнирах. Поэтому неудивительно, что Даниила в свой тренировочный лагерь лично приглашал чемпион мира Магнус Карлсен.