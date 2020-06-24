Чемпион мира по шахматам признался как зарабатывает в интернете
Трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук рассказал о своих успехах в покере.
Российский гроссмейстер имеет репутацию одного из самых умелых покеристов среди шахматной элиты. Впервые деревянные фигуры на карты он променял лет десять назад. С тех пор Александр играет в покер много и, поговаривают, довольно успешно.
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Проследить за покерными успехами Грищука непросто, так как напряженный шахматный календарь заставляет гроссмейстера играть лишь в онлайне, на живые турниры у него просто нет времени.
Известно, что многие шахматисты регулярно играют в покер. Но именно Грищук имеет славу самого ловкого картежника. Более того, Александр признался, что покер — это его вторая профессия и заработок.
Интересно, что главной общей чертой между этими двумя видами спорта гроссмейстер считает необходимость уметь терпеть. То есть сохранять холодную голову даже в тяжелой некомфортной ситуации.
Александр Грищук. Фото: Twitter
Александр Грищук сравнил атмосферу на шахматных и покерных турнирах. Гроссмейстер считает, что они очень похожи, потому что в основном и там, и там играют интеллигентные, сдержанные люди.
Отметим, что Грищук принимает участие в Турнире претендентов (сейчас соревнования прервали из-за карантина), победитель которого сыграет с Магнусом Карлсеном за Шахматную корону.