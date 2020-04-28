Чемпион мира даст дорогой урок покера, чтобы помочь жертвам пандемии

17,5 тысячи долларов – такую кругленькую сумму придется выложить за 2-часовой урок покера от самого титулованного игрока в истории WSOP Фила Хельмута. Правда, владелец 15-ти браслетов не положит деньги в собственный карман, а пожертвует их на благое дело.

Фил Хельмут присоединился к многочисленной армии покерных профессионалов, которые упорно помогают жертвам пандемии коронавируса. В рамках акции ALL IN Challenge американец выставил на онлайн-аукцион покерный мастер-класс продолжительностью в 2 часа, чтобы внести свою лепту в благотворительный фонд. Один из участников торгов оценил услугу в 17 500 долларов и после снятия карантина сможет встретиться с кумиром в Лас-Вегасе.

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Хельмуту придется уделить внимание сразу девяти фанатам. У победителя аукциона есть возможность разделить незабываемый опыт с восемью друзьями. Кроме того, в качестве бонуса, ученики Фила Хельмута получат в собственное распоряжение 3 номера в 5-звездочном отеле ARIA Resort and Casino.



Фил Хельмут и Фил Айви. Фото: pokernews

Фил Хельмут призывает покреативить и приобщиться к сбору средств своих звездных коллег по цеху Фила Айви и Даниэля Негреану. В общей сложности покерное сообщество поставило цель собрать 100 миллионов долларов для помощи жертвам пандемии, которые в этом нуждаются больше всего.