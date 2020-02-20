Чемпион Украины по покеру замахнулся на мировую корону

В чешском Розвадове набирает обороты первый в этом году этап Мирового покерного тура (WPT). Представители Украины уже успели отметиться попаданием в призовую зону на первом турнире серии WPT Opener, а после этого не плохо стартовали и на Main Event с бай-ином 3300 евро.

В Главном турнире уже завершились дни 1А и 1В, и по их итогам пробиться во второй день соревнований удалось двоим украинцам. В частности, очень комфортно чувствует себя в Чехии Чемпион Украины по покеру 2018 года Тимур Азизов.

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Тимур Азизов / фото: PokerMatch

За первый день он более чем вдвое поднял размер стартового стека (с 40 тысяч фишек до 96 тысяч). У Назара Бугаева дела идут не так хорошо, но он все еще остается в борьбе за призы. Стек Назара после первого дня – 39 800 фишек.

Второй день WPT Main Event в Розвадове, гарантированный призовой фонд которого, к слову – 1 500 000 евро, стартует 21 февраля. Призовая зона начнется на третий турнирный день.