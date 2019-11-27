Чемпионат мира по покеру в Перу перенесли из-за выборов

Организаторы мирового Кубка Наций отложили старт турнира из-за нестабильной политической ситуации в стране.

В начале декабря в Перу должен был состояться самый большой командный турнир по матч-покеру – мировой Кубок Наций. Среди участников есть и сборная Украины, владеющая титулом действующего чемпиона мира, но...

Местные власти Перу попросили Международную федерацию матч-покера перенести турнир на более поздний срок из-за нестабильной ситуации в стране. Дело в том, что на январь в Перу назначены выборы, и ситуация там напрягается.

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В Федерации с пониманием отнеслись к ситуации. Безопасность участников – превыше всего. Организаторы приняли решение перенести турнир на февраль 2020 года, но место проведения пока не меняли. Новые даты мирового Кубка Наций – 24-28 февраля.

Мы разочарованы изменением даты проведения Кубка, но сделать это обязывают обстоятельства. Мы должны поддержать просьбу перуанских властей и с нетерпением ждем фантастический финал в феврале,

– заявил президент Международной федерации матч-покера Патрик Налли.

Напомним, сборная Украины триумфально начала свои выступления в чемпионатах по матч-покеру. В апреле 2019 года наша команда привезла главный приз с мирового Кубка Наций в Дублине, а в сентябре заняла третье место на Европейском Кубке, который принимал Киев.

Теперь наша сборная будет иметь больше времени для подготовки к мировому форуму, где украинцы будут защищать свой почетный титул чемпионов.