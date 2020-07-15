Успешный чешский бизнесмен Леон Цукерник, как и все остальные, на собственном кармане ощутил последствия пандемии коронавируса. Его основной бизнес – King's Casino, был вынужден простаивать во время карантина.

И хотя большинство заведений уже возобновило свое функционирование, до привычных прибылей им, конечно же, далеко.

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Цукерник впрочем, не стал бы миллионером, если бы ждал у моря погоды. Известный своей любовью к покеру, бизнесмен решил совместить приятное с полезным, и принял участие в онлайн-турнире хайроллеров с бай-ином 10 000 долларов и гарантией 2 000 000 "зеленых".

Соревнование собрало 192 входа, а без призов в итоге остались, в частности, звездная покерная пара Алекс Фоксен и Кристен Бикнел. Цукерник, однако, не только попал в призовую зону, но и пробился за финальный стол. Тот, к слову, собрался очень представительный. Компанию Леону составили такие известные игроки, как Бертран Гроспелье и Стивен Чидвик. Оба вылетели раньше чешского миллионера (8-м и 7-м). Сам же Леон Цукерник финишировал на четвертом месте, что принесло ему неплохой куш в 174 229 долларов. Победителем турнира стал игрок из Индии под ником "Resurge", что принесло ему почти 400 тысяч долларов.